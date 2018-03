Diretoria do Itabaiana anuncia a saída do técnico Gilberto Pereira

Na noite desta segunda-feira, 05, a diretoria do Itabaiana anunciou através de seu site oficial que o técnico Gilberto Pereira não faz mais parte da equipe Tricolor.

Após reunião, a diretoria do time optou pela não permanência do comandante técnico à frente do Tremendão da Serra. O técnico deixa o comando da equipe somando 04 vitórias, 08 empates e 02 derrotas.

O Itabaiana volta a campo nesta quarta-feira, 07, contra o Boca Junior, no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, a partir das 20h30 em partida de estreia da segunda fase do Campeonato Sergipano.