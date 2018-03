Itabaiana registra primeiro assassinato do mês de março

Na tarde da última segunda-feira, dia 05 de março, o município de Itabaiana registrou o 21º homicídio do ano, bem como o primeiro caso do mês. Jeovany Jhony dos Santos de 18 anos, foi assassinado a tiros no Loteamento Oscar Niemeyer, no bairro planejado Chiara Lubich.

Foto: redes sociais

O corpo do jovem estava caído ao lado de um ciclomotor Shineray. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para isolar a cena do crime. O corpo de Jeovany deu entrada no Instituto Médico Legal (IML) às 00:25 hs de hoje, 06.

Ainda não se tem informações sobre como aconteceu o crime. O caso será investigado pela Polícia Civil do município serrano