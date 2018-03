Corpo de jovem de 24 anos é encontrado no Poções da Ribeira, em Itabaiana

Uma equipe do Corpo de Bombeiros encontrou no dia de ontem, 05, o corpo de um jovem de 24 anos que desapareceu no domingo, 04, quando tentou fazer a travessia no Poções da Ribeira, em Itabaiana e se afogou.

José Alisson Oliveira Santos, de 24 anos, estava no Poções junto com um grupo de amigos. Segundo informações, mesmo sem saber nadar, ele tentou fazer a travessia de um lado para o outro, porém se afogou no caminho. Desde então os bombeiros iniciaram as buscas.

O corpo só foi encontrado no dia seguinte. José Alisson residia em Nossa Senhora do Socorro. O seu corpo deu entrada no Instituto Médico Legal (IML)às 14:16 hs de ontem, e depois foi liberado para sepultamento.