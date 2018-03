Getam realiza operação Sergipe Mais Seguro em Itabaiana e recolhe um veículo com irregularidades

No último domingo, dia 04, a Polícia Militar através do Getam do 3º Batalhão (3º BPM) realizou mais uma vez a operação Sergipe Mais Seguro em Itabaiana. No total, três estabelecimentos comerciais e 39 pessoas foram abordados pelos PMs. Um veículo foi recolhido por apresentar irregularidades.

Foto: 3 BPM

Um auto de infração também foi preenchido. Os PMs visitaram vários locais do município, a exemplo dos bairros Queimadas, Bananeiras, Invasão, Torre, Multirão, Marianga e Chiara, e alguns povoados.

A operação foi comandada pelo Tenente Guedes e tem o objetivo de combater e coibir a criminalidade na cidade serrana.