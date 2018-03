Duas escolas da rede municipal de Itabaiana foram alvos de criminosos durante o fim de semana

Durante o fim de semana, duas escolas da rede municipal de ensino foram alvos de criminosos. As escolas dos povoados Vermelho e Varzea do Gama foram “visitadas” por marginais, que levaram diversos equipamentos, inclusive a merenda.

Na escola do povoado Vermelho, os indivíduos levaram dois botijões e praticamente toda a merenda dos alunos. Já no povoado Varzea do Gama, os criminosos fizeram um verdadeiro “arrastão”, levando diversos equipamentos, a exemplo de computadores, rádio, impressora, liquidificador, e também a merenda.

Neste segundo caso, nem mesmo a presença do vigilante inibiu a ação dos meliantes. De acordo com a Secretária de Educação Rose Mary Chagas, a Polícia Civil já está a par do acontecido e as devidas providências serão tomadas.