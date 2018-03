Novo Terminal Rodoviário de Itabaiana será inaugurado na sexta-feira, dia 09

Será inaugurado na próxima sexta-feira, dia 09, o novo Terminal Rodoviário de Itabaiana, localizado ao lado da Praça Etelvino Mendonça. A inauguração acontecerá a partir das 17hs. O prefeito Valmir convida toda a população de Itabaiana a participar deste grande momento.

O novo terminal foi construído com recursos próprios, e tem o objetivo de melhorar o fluxo no local, já que é o centro do município, bem como facilitar a mobilidade das pessoas que precisam se deslocar para outros municípios circunvizinhos.