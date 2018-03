As Coleguinhas, Safadão e Mano Walter são atrações confirmadas para a 55ª Vaquejada do Parque Zezé Rocha, em Lagarto

A direção do Parque de Vaquejada Zezé Rocha, localizado em Lagarto, divulgou através de suas redes sociais, o nome de três atrações que estarão presentes na 55ª Vaquejada, que deve acontecer no segundo semestre deste ano. São elas: As Coleguinhas Simone e Simaria, Wesley Safadão e Mano Walter.

O evento é tradição e reúne pessoas de várias partes de Sergipe e também de outros estados. Além dos shows, há também diversas apresentações nos circuitos de vaquejada. Em breve maiores informações sobre o evento.