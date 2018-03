Promoção: saiba os nomes dos internautas que ganharam os seis ingressos para o Cinelaser

O Portal Itnet em parceria com o Cinelaser lançou uma promoção para sortear seis ingressos para o Cinelaser, localizado no Shopping Peixoto, em Itabaiana. Seis pessoas foram sorteadas e cada uma ganhará um ingresso, para assistir a qualquer um dos filmes que está em cartaz no cinema nesta terça-feira, 06.

Os internautas sorteados foram: Sidney de Jesus Santos, Sérgio Ferreira Oliveira, Rosemary Ferreira Oliveira, José Eloan dos Santos, Eliana dos Santos e Claudia Tallita Antonio Mendonça. Lembrando que os filmes que estão em cartaz são: A forma da água, Cinquenta Tons de Liberdade, Pantera Negra, Duda e os Gnomos e A Maldição da casa Winchester.

Os ganhadores poderão escolher entre estes filmes para assistir, e na sessão que preferir. Nossa equipe já entrou em contato com os ganhadores.