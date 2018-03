Elucidação: Polícia Civil prende acusado de latrocínio em Itabaiana

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Regional de Itabaiana, apresenta nesta quarta-feira (7), às 7h30, na sala de imprensa radialista Júlio César, os detalhes da investigação que resultou na prisão de José Wallyson Cardoso da Silva, 25, acusado de latrocínio que vítimou Gilmar Albuquerque de Melo na noite do último dia 6 de fevereiro em Itabaiana. As investigações contaram com o acompanhamento da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol).

De acordo com as investigações, o acusado abordou uma dupla em uma motocicleta para efetuar um roubo. Durante a ação, após ter exigido o aparelho celular e outros pertences, José Wallyson percebeu uma movimentação de uma das vítimas e sem dizer nada efetuou disparos que vitimaram fatalmente um dos ocupantes da motocicleta.

Após o crime José Wallyson empreendeu fuga e abandonou a motocicleta roubada em uma rua da cidade. Por meio de câmeras de segurança e denúncias da população, a polícia chegou até a identificação do acusado que foi reconhecido pela outra vítima, que não foi atingida por disparos. O acusado já responde por outros crimes.