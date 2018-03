Assaí Atacadista será inaugurado em Itabaiana na próxima quinta-feira, dia 08

Conhecida como a capital do agreste, Itabaiana será a segunda cidade sergipana a receber uma loja da rede atacadista Assaí, que será inaugurada nesta quinta-feira, 8 de março. Após o sucesso da primeira loja da rede no estado, inaugurada em 2016 em Aracaju, o Assaí decidiu investir mais uma vez no Estado. Será um investimento de R$ 49 milhões.

Itabaiana tem as características essenciais para uma instalação desse porte. Além de ser próxima à capital (a apenas 52 quilômetros) e ter um PIB per capita de mais de R$ 9 mil, a cidade reúne uma população de pequenos e médios comerciantes, um dos principais públicos do Assaí, e apresenta potencial de crescimento econômico.

A loja está localizada numa via de grande circulação, a avenida Eduardo Paixão Rocha (BR235) n°1665, e funcionará de segunda a sábado das 7h às 22h, e domingos e feriados das 7h às 18h. Com uma área construída de mais de 13 mil m² e, dentro desse espaço, 5 mil m² destinado à área de vendas, a unidade foi projetada para comportar grande fluxo. Serão 26 caixas para atendimento e 372 vagas de estacionamento.

SOBRE O ASSAÍ ATACADISTA

O Assaí Atacadista possui 126 unidades em 18 estados (AL, AM, BA, CE, DF, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, SE, SP). Negócio de atacado do GPA, a rede opera com o formato Cash&Carry, conhecido como atacado de autosserviço, e está em plena expansão. Em 2017, a rede inaugurou 20 novas unidades no Brasil e fechou o ano com vendas brutas de R$ 20,1 bilhões, expansão de 28% em relação ao ano anterior.

Fonte: Ascom/Assaí Atacadista