Polícia Civil prende acusado de homicídio ocorrido há 23 anos

Por SPP/SE

Na madrugada da última terça-feira (6), a equipe de policiais civis da Delegacia de Frei Paulo desembarcaram no Aeroporto Internacional de Aracaju após operação que resultou na prisão de José Messias de Menezes, conhecido como "Lebre", autor de um homicídio praticado no dia 05 de agosto de 1995, na cidade de Frei Paulo. O crime foi praticado contra a própria esposa Silvania Santos.

De acordo com o delegado Leógenes Corrêa, as investigações apontaram que o acusado estava residindo no Bairro Santa Efigênia em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. A partir da confirmação da localização, foi solicitado apoio a delegacia local. A equipe seguiu para aquela cidade no final de semana para fazer a transferência do preso do presídio de São Joaquim de Bicas, na cidade de mesmo nome a 90 km da capital mineira.

Leógenes Corrêa destacou que as diligências foram possíveis através do empenho dos agentes que já faziam parte da instituição e dos recém empossados do último concurso, além do apoio e os recursos disponibilizados pelo delegado Jonathas Evangelista, coordenador do interior, pela Delegada Geral e pelo Secretário de Segurança Pública. O delegado também citou o apoio do Grupo de Operações Especiais da Secretaria de Administração Penitenciária Mineira, que ajudou em todos os deslocamentos, e dos colegas da Polícia Civil da Delegacia do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Ainda no aeroporto o acusado revelou de forma espontânea detalhes do crime e foi encaminhado à 4ª Delegacia Metropolitana na capital sergipana e será transferido para o Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho (Compajaf), no Bairro Santa Maria.