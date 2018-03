Assassinato com o emprego de arma de fogo é registrado no bairro Açude Velho, em Itabaiana

Na noite da terça-feira, 06, Itabaiana registrou o segundo homicídio do mês de março, bem como o 22º do ano de 2018. Manoel José Vieira de Araújo, de 50 anos, foi morto a tiros na rua Uruguai, localizada no bairro Açude Velho, na periferia de Itabaiana, próximo ao canal.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, que esteve no local para isolar a cena do crime, Manoel foi assassinado com aproximadamente sete disparos de arma de fogo. Populares não soubera informar como aconteceu o crime.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo do senhor, que deu entrada na unidade às 00:10 hs de hoje, dia 07. O caso será investigado pela Polícia Civil do município Serrano.