Terça violenta em Itabaiana: senhor de 57 anos é assassinado a tiros no bairro Campo Grande

Na terça-feira, dia 06, Itabaiana registrou dois assassinatos, ambos com o emprego de arma de fogo. O primeiro aconteceu na localidade conhecida como Açude Velho, por volta das 20:30 hs. O segundo aconteceu aproximadamente às 23 hs, no bairro Campo Grande, nas proximidades do Cemitério Municipal e vitimou um senhor identificado como Antônio de Lima, de 57 anos, conhecido como “Tonhão”.

Foto: redes sociais

Ainda não se tem informações de como aconteceu o homicídio, já que ninguém presenciou o fato. O corpo de Tonhão deu entrada no Instituto Médico Legal (IML) às 03:23 hs da madrugada de hoje, 07. O caso será investigado pela Polícia Civil de Itabaiana.

Este foi o segundo homicídio da noite da terça-feira, bem como o terceiro do mês de março e o 23º do ano.