Atenção nação Tricolor! Mulheres poderão entrar de graça no jogo de hoje, entre Itabaiana e Boca Junior

Tem novidade para a torcida feminina do Tricolor da Serra! No jogo de hoje, 07, entre Itabaiana e Boca Junior, pela primeira rodada do Hexagonal do Campeonato Sergipano 2018, as mulheres não irão pagar o ingresso – isso mesmo, mulheres assistirão ao jogo de graça no Estádio Etelvino Mendonça.

A diretoria do Itabaiana anunciou a novidade em suas redes sociais. É uma maneira de homenagear as mulheres, já que amanhã se comemora o Dia Internacional da Mulher. Então, torcida feminina, vamos lotar o Mendonção e apoiar o nosso Tricolor!

Para os homens, os ingressos estão à venda nos tradicionais pontos: Robson Lanches e Loja Tremendão da Serra. Vamos juntos apoiar o nosso Tremendão rumo ao título.