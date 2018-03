Garota itabaianense fã do Getam ganha festa de 15 anos com tema e presença dos policiais militares

Hoje, como de costume, trazemos aqui mais uma matéria sobre a Polícia Militar. Porém, diferente do que acontece, não estou aqui para falar de prisões ou algo do tipo, mas sim sobre o aniversário de 15 anos de Taynara, uma itabaianense fã e admiradora do trabalho do Grupamento Especial Tático de Motos de Itabaiana (Getam).

Taynara ganhou uma festa surpresa dos amigos no colégio e adivinha qual foi o tema? Getam. Isso mesmo. E mais, os PMs foram convidados a participar da festa, e a presença dos mesmos deixou a adolescente bastante emocionada.

A adolescente não conteve as lágrimas quando os policiais chegaram ao colégio pilotando as famosas “motos do Getam”, principal instrumento de trabalho dos mesmos. O Tenente Guedes, responsável pelo grupamento, também se fez presente e disse que ficou muito feliz com o convite, além disso, ressaltou a importância da ponte entre a sociedade e a Polícia, que devem estar sempre aliadas.

Taynara, ainda teve a oportunidade de conhecer as instalações do Getam e registrar fotos com a guarnição, e disse ter muito orgulho do trabalho desenvolvido pelos PMs dia a dia em nossa cidade.