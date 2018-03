Em menos de duas horas após o crime, Polícia Civil prende acusado de homicídio no Açude Velho, em Itabaiana

A Polícia Civil de Itabaiana realizou em menos de duas horas após o crime, a prisão do acusado de ser o autor do homicídio registrado por volta das 20:30 hs de ontem, terça, dia 06, na localidade conhecida como Açude Velho, no Bairro Mutirão, em Itabaiana. Manoel José Vieira de Araújo, de 50 anos, conhecido como “Biá”, foi morto a tiros na Rua Uruguai.

Assim que tomou conhecimento do acontecido, os policiais civis, sob o comando do delegado plantonista Henrique Tomiello iniciaram diligências na região, e realizaram a prisão em flagrante de Felipe dos Santos, de 19 anos, acusado de ser o autor do delito.

Felipe negou a autoria do delito, entretanto, elementos colhidos pela equipe de investigação fomentaram a sua prisão em Flagrante. A Delegacia Regional de Itabaiana agradece a população pela colaboração nos resultados positivos obtidos. DISK 181 e denuncie seu sigilo será preservado! ZAP DENÚNCIA 98853-5673!