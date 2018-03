Itabaiana vence o Boca Júnior e estréia com o pé direito no Hexagonal do Sergipão 2018

Na noite da última quarta-feira, dia 07, o Itabaiana recebeu em casa a equipe do Boca Júnior e venceu por 1 a 0, em partida válida pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Sergipano. O único gol da partida foi marcado por Anderson Grafite, na primeira etapa.

Foto: Itabaiana/AOI

A partida contou também com o retorno do técnico Leandro Campos ao comando do Itabaiana, que retorna ao clube depois de dois anos. O próximo desafio do Tricolor acontecerá no sábado, 10, fora de casa, contra o Lagarto, no estádio Paulo Barreto de Menezes a partir das 15:35 hs.

Na outra partida da rodada, Confiança e Lagarto empataram sem gols na Arena Bastistão. O complemento da rodada acontece na noite desta quinta-feira,08, com a partida entre Sergipe e Olímpico, a partir das 20:30 hs,em Aracaju.