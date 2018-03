Assaí Atacadista de Itabaiana já está em funcionamento. Veja algumas fotos das instalações

Aconteceu agora a pouco a inauguração da loja do Assaí Atacadista em Itabaiana. A loja já está em funcionamento, e um grande número de pessoas visita as instalações para conhecer as novidades e também fazer compras.

Além disso, diversos políticos, a exemplo do prefeito Valmir, vereadores e secretários também marcaram presença na inauguração. Cerca der 700 empregos, diretos e indiretos foram gerados em Itabaiana com a vinda da loja, que é a segunda do estado – a primeira foi instalada em Aracaju.

A vinda da empresa pertence movimentar e aquecer ainda mais a economia do município serrano. O Assaí funcionará de segunda a sábado das 7h às 22h, e domingos e feriados das 7h às 18h. A loja está localizada numa via de grande circulação, a avenida Eduardo Paixão Rocha - BR-235, n°1665.

VEJA ALGUMAS FOTOS DAS INSTALAÇÕES DO ASSAÍ: