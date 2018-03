Para homenagear o Dia Internacional da Mulher, o restaurante Josefa Nordestina, localizado no Shopping Peixoto, em Itabaiana, está com uma grande promoção. No dia de hoje, toda mulher só paga metade do valor em qualquer comida e petisco.

A promoção é válida para todo o dia, seja no almoço ou jantar. Então mulherada, aproveita e corre pro Josefa, para saborear o melhor da comida nordestina, e hoje, no seu dia, pela metade do preço!