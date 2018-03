Adolescente é assassinado a tiros em Itabaiana, que já soma 24 homicídios em 2018

Na tarde desta quinta-feira, dia 08, Itabaiana registrou o quarto homicídio do mês de março, bem como o 24º do ano de 2018. Um adolescente de apenas 16 anos foi morto por disparos de pistola no momento em que trafegava em uma bicicleta.

O crime aconteceu entre as ruas Capitão Mendes e São Domingos, na periferia do município serrano. Segundo populares, o menor de iniciais L.S.D. era envolvido em atos infracionais. A Polícia Militar, através do 3º Batalhão esteve no local e isolou a cena do crime.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.