Criança de 11 anos morre atropelada quando voltava da escola em Boquim

No início da noite da última quinta-feira, dia 08, uma criança de apenas 11 anos de idade morreu após ser atropelada por um veículo de quatro rodas, mais precisamente uma caminhonete, no momento em que retornava da escola. O fato aconteceu em Boquim, na rodovia estadual SE-160, que dá acesso ao município de Pedrinhas.

De acordo com testemunhas, o menino foi atropelado quando estava às margens da rodovia, por um condutor que tentava fazer uma ultrapassagem no local. Ele evadiu-se do local sem prestar socorro à vítima, que morreu no local.