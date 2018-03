Ônibus com idosos capota em rodovia que liga Riachão do Dantas a Tobias Barreto

Um ônibus com cerca de 30 idosos capotou na noite da quinta-feira, dia 08, na rodovia estadual que liga os municípios de Riachão do Dantas e Tobias Barreto. Duas pessoas tiveram ferimentos leves. Segundo informações, o ônibus retornava de um passeio no município de Itabaiana.

Foto: redes sociais

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas quando chegou ao local os ocupantes já haviam sido retirados do veículo. Apenas duas pessoas, com ferimentos leves foram atendidas e conduzidas ao Hospital Regional de Lagarto.

Uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) esteve no local e registrou a ocorrência.