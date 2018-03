Itnet Esporte Clube: programa de hoje trará uma entrevista exclusiva com o técnico do Itabaiana Leandro Campos

O programa Itnet Esporte Clube desta sexta-feira, 09, além de trazer todos os destaques da rodada do Campeonato Sergipano, trará também uma entrevista exclusiva com Leandro Campos, atual técnico da equipe Tricolor.

O recém-chegado técnico concedeu entrevista à equipe do programa na última quarta, dia 07, após o jogo entre Itabaiana e Boca Junior, e falou sobre o seu retorno à equipe que ele comandou em 2016.

O Itnet Esporte Clube vai ar ao às 18:30 hs, no canal da TV Itnet no Youtube, no Portal Itnet ou através da Fan page do Itnet Notícias. Participe e interaja com os apresentadores Beto Silveira e Chardson Machado.