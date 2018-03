Notícia exclusiva: a banda Unha Pintada e o cantor Danielzinho estão confirmados para a Festa do Vaqueiro do município de Frei Paulo, que acontecerá no dia 1º de abril, um domingo. Também se apresentarão as bandas Bafafá (puxando a cavalgada) e Zito e Zete.

A notícia foi passada com exclusividade ao Portal Itnet pela assessoria da prefeitura do município, organizadora do evento. Em breve maiores informações sobre a festa.