Ex-prefeito de Tomar do Geru é preso pela Polícia Federal

O ex-prefeito de Tomar do Geru, Gildeon Ferreira da Silva, foi preso por agentes da Polícia Federal (PF) na quinta-feira (8) e está aguardando os próximos procedimentos na 4ª Delegacia Metropolitana de Aracaju (SE). O mandado foi expedido pelo juiz Rafael Soares Souza, da 7ª Vara Federal de Sergipe, pois não vinha cumprindo a pena restritiva de prestar serviços no Conselho Tutelar, mesmo sendo alternado várias vezes.

O texto da decisão do magistrado relembra que o ex-prefeito foi acusado de desviar e “utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos”. Pelos crimes foi condenado a 3 anos de detenção em regime aberto, substituído pela pena restritiva. O juiz determina a conversão da pena restritiva em privativa de liberdade e com regressão cautelar do regime inicial, passando do aberto para o semiaberto.

Na tarde de hoje, 09, ele vai ser encaminhado para o Instituto Médico Legal de Sergipe (IML) para fazer o exame de corpo de delito e depois segue para ser ouvido pelo juiz federal.

Fonte: G1/SE