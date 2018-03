Getam prende indivíduo com mandado de prisão preventiva em aberto no bairro Marianga, em Itabaiana

Na última sexta-feira, dia 09, policiais militares do Getam do 3º Batalhão (3º BPM) realizaram a prisão de Wilson dos Santos Júnior, no bairro Marianga, em Itabaiana. Ele estava com um mandado de prisão preventiva em aberto.

A prisão aconteceu quando os PMs realizavam rondas ostensivas na região e avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Durante abordagem nada foi encontrado, mas após abordagem ao sistema foi constatado que o mesmo possuía um mandado de prisão preventiva em aberto.

Wilson foi conduzido pelos policiais à Delegacia Regional de Itabaiana, para a adoção das medidas cabíveis.