Campeonato Sergipano: Lagarto e Itabaiana se enfrentam hoje no “Clássico Matuto”

Neste sábado, 10, acontece a abertura da segunda rodada do Hexagonal do Campeonato Sergipano, com o “Clássico Matuto”, entre Lagarto e Itabaiana, no estádio Paulo Barreto de Meneses, a partir das 15h35.

Ambos os times iniciaram bem a segunda fase da competição; o Tricolor venceu em casa a equipe do Boca Junior, em partida que contou com o retorno do técnico Leandro Campos ao comando do time. Já o Lagarto arrancou o empate contra o Confiança fora de casa.

Na primeira fase da competição, o Itabaiana levou a melhor diante do Lagarto e venceu por 2 a 1 fora de casa. A expectativa é de uma partida muito acirrada e de casa cheia no estádio Paulo Barreto.

Nos outros jogos da rodada, o Boca Junior enfrenta o Sergipe no domingo,11, no estádio Francão em Estância, a partir das 15h30. O encerramento da rodada acontece na próxima quinta-feira, 15, com a partida entre Olímpico e Confiança, no estádio Souzão, em Itabaianinha, a partir das 15h30.