Clássico Matuto: Itabaiana vence fora de casa o Lagarto e permanece na liderança isolada do Sergipão

Na tarde deste sábado, 10, aconteceu o famoso Clássico Matuto, entre Lagarto e Itabaiana, no estádio Paulo Barreto de Menezes, na cidade lagartense. Mesmo jogando fora de casa, o Tricolor conseguiu ser eficiente e venceu pelo placar de 2 a 0. Marcaram para o time serrano, o zagueiro Diego Bispo na primeira etapa e na segunda etapa o lateral Juninho.

Foto: wendellrezende/ AOItabaiana

Com esse resultado o Itabaiana permanece na liderança da competição, com seis pontos; já o Lagarto caiu para 5ª posição, com apenas 1 ponto.

A segunda da rodada encerra com mais dois jogos; o Boca Junior enfrenta o Sergipe no domingo, 11, no estádio Francão em Estância, a partir das 15:30 hs e na próxima quinta-feira, 15, Olímpico e Confiança se enfrentam, no estádio Souzão, em Itabaianinha, a partir das 15h30.

O jogo:

Com o jogo iniciando às 15h35, o forte calor foi sentido entre ambas as equipes e o rendimento das duas foi um pouco fraco na primeira etapa; mas apesar do calor ser um fator adverso, a equipe do Itabaiana tomou as ações da partida e aos 12 minutos abriu o placar. Em cobrança de falta por Mica, Bispo desviou de cabeça, a bola bateu na trave e entrou. Os jogadores da equipe Lagartense reclamaram alegando que a bola não tinha entrado, mas o árbitro da partida confirmou o gol.

Na segunda etapa a equipe da casa tentou pressionar a equipe visitante, mas, o sistema ofensivo da equipe Lagartense não estava em um dia feliz e pouco assustava o goleiro Andrade da equipe tricolor; aos 36 minutos o Itabaiana confirmava a vitória. Em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Juninho, que encheu o pé para garantir a vitória do Itabaiana. Depois do segundo gol, equipe do Lagarto tentou diminuir o placar, mas não obteve êxito; final Itabaiana 2 e Lagarto 0.

Na próxima rodada a equipe do Lagarto enfrenta fora da casa a equipe do Boca Junior; já o Itabaiana volta a campo no próximo domingo,18, contra o Olímpico, no estádio Etelvino Mendonça em Itabaiana.