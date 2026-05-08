Avanço na saúde: Hospital de Glória inicia atendimento com hemodiálise hospitalar

O Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória passou a contar com um novo serviço de nefrologia com oferta de hemodiálise hospitalar, ampliando a capacidade de atendimento a pacientes que necessitam de suporte renal no alto sertão sergipano. A implantação foi realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Com a nova estrutura, a unidade hospitalar passa a oferecer um atendimento mais completo e resolutivo, especialmente em casos considerados críticos. Antes da implantação do serviço, pacientes que precisavam de terapia dialítica eram transferidos para outros centros de referência, como Itabaiana e Aracaju, o que exigia deslocamentos e impactava no tempo de início do tratamento.

O serviço conta com dois médicos nefrologistas que atuam de forma integrada à equipe multiprofissional do hospital. A assistência é realizada tanto na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) quanto nos setores de internamento, permitindo uma avaliação contínua dos pacientes e a definição de condutas individualizadas, que podem variar desde abordagens conservadoras até a indicação de diálise.

De acordo com o médico intensivista e responsável técnico da UTI do Hospital Regional de Glória, Danillo Barbosa, a implantação representa um avanço importante na assistência prestada pela unidade, ampliando a capacidade de resposta e evitando transferências que podem comprometer o tempo de tratamento.

A superintendente do hospital, Everlyn Karla, também destacou a relevância da ampliação do serviço para a região. Segundo ela, a chegada da nefrologia fortalece a oferta de serviços de alta complexidade e garante que os pacientes tenham acesso a um cuidado mais completo, sem a necessidade de deslocamento para outros municípios.

A atuação integrada entre nefrologistas, equipe médica e profissionais técnicos de diálise também deve contribuir para maior segurança nos procedimentos e melhores resultados clínicos.

Embora o serviço tenha sido recentemente implantado e ainda não tenha havido necessidade de realização de sessões de hemodiálise, a estrutura já está preparada para atender de forma imediata os pacientes que necessitarem da terapia.









Com informações da SES