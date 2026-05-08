Portal ITnet
ITTV
Braz Móvel
ITnet Telecom
Carregando...
@portalitnet
@ItnetNoticias
@tvitnet2704

Avanço na saúde: Hospital de Glória inicia atendimento com hemodiálise hospitalar

Novo serviço de nefrologia com hemodiálise hospitalar reduz transferências e amplia atendimento no alto sertão sergipano.

compartilhe

O Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória passou a contar com um novo serviço de nefrologia com oferta de hemodiálise hospitalar, ampliando a capacidade de atendimento a pacientes que necessitam de suporte renal no alto sertão sergipano. A implantação foi realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Com a nova estrutura, a unidade hospitalar passa a oferecer um atendimento mais completo e resolutivo, especialmente em casos considerados críticos. Antes da implantação do serviço, pacientes que precisavam de terapia dialítica eram transferidos para outros centros de referência, como Itabaiana e Aracaju, o que exigia deslocamentos e impactava no tempo de início do tratamento.

O serviço conta com dois médicos nefrologistas que atuam de forma integrada à equipe multiprofissional do hospital. A assistência é realizada tanto na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) quanto nos setores de internamento, permitindo uma avaliação contínua dos pacientes e a definição de condutas individualizadas, que podem variar desde abordagens conservadoras até a indicação de diálise.

De acordo com o médico intensivista e responsável técnico da UTI do Hospital Regional de Glória, Danillo Barbosa, a implantação representa um avanço importante na assistência prestada pela unidade, ampliando a capacidade de resposta e evitando transferências que podem comprometer o tempo de tratamento.

A superintendente do hospital, Everlyn Karla, também destacou a relevância da ampliação do serviço para a região. Segundo ela, a chegada da nefrologia fortalece a oferta de serviços de alta complexidade e garante que os pacientes tenham acesso a um cuidado mais completo, sem a necessidade de deslocamento para outros municípios.

A atuação integrada entre nefrologistas, equipe médica e profissionais técnicos de diálise também deve contribuir para maior segurança nos procedimentos e melhores resultados clínicos.

Embora o serviço tenha sido recentemente implantado e ainda não tenha havido necessidade de realização de sessões de hemodiálise, a estrutura já está preparada para atender de forma imediata os pacientes que necessitarem da terapia.





Com informações da SES

Outras notícias
Ver mais notícias
Grupo Itnet
Para Você
Categorias
Aplicativos
Portal
Portal ITnet
© Copyright 2001-2026 Grupo ITnet
Avanço na saúde: Hospital de Glória inicia… | Portal ITnet