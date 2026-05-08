Bombeiros resgatam vítima presa em carro após capotamento na BR-101

Um capotamento registrado na manhã desta sexta-feira (8) na BR-101, no município de Maruim, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente envolveu um carro de passeio ocupado por três mulheres.

De acordo com o CBMSE, o chamado foi registrado por volta das 6h. Uma das passageiras ficou presa às ferragens no banco do passageiro e precisou ser retirada com o uso de técnicas de resgate veicular. Equipes do quartel de Itabaiana atuaram na ocorrência e realizaram o rebatimento do teto do automóvel para possibilitar o desencarceramento da vítima, que foi encontrada consciente e orientada.

Após o resgate, a mulher foi entregue aos cuidados do Samu para atendimento médico. As outras duas ocupantes conseguiram sair do veículo por meios próprios. Uma delas apresentava ferimento na cabeça e recebeu atendimento dos bombeiros ainda no local, enquanto a outra também foi assistida e encaminhada para unidade de saúde pelo Samu. Ambas estavam conscientes e orientadas.

A ocorrência contou ainda com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, que auxiliou na organização do tráfego e na segurança da área durante o atendimento às vítimas.









Com informações da SSP