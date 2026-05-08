Carro fica destruído após incêndio em estrada de Gararu

Um automóvel foi completamente consumido pelas chamas na última quinta-feira (7), em uma estrada localizada no município de Gararu, no sertão de Sergipe. O incêndio aconteceu nas proximidades do povoado Manjerona, enquanto o veículo trafegava em direção ao povoado Tijuco.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), por meio do 7º Grupamento de Bombeiros Militar (7º GBM), foram deslocadas para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o carro já tomado pelo fogo e iniciaram imediatamente o trabalho de combate às chamas.

Após controlar o incêndio, os bombeiros realizaram o procedimento de rescaldo para evitar que possíveis focos remanescentes provocassem um novo incêndio. A ocorrência gerou uma intensa fumaça escura, visível à distância.

Segundo informações repassadas pelo proprietário do automóvel, o fogo se espalhou rapidamente pelo veículo. Apesar dos danos materiais e da destruição total do carro, ninguém ficou ferido. As circunstâncias que provocaram o incêndio ainda devem ser apuradas.