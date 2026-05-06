Cope prende homem que descumpriu cinco vezes medida protetiva em Aracaju

Um homem de 43 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (6) no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju, após descumprir reiteradamente medida protetiva de urgência no contexto de violência doméstica. A ação foi realizada pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) e da Polícia Penal.

De acordo com a Polícia Civil de Sergipe, o investigado manteve um relacionamento com a vítima por cerca de um ano, encerrado em junho de 2025. Após o término, ele passou a persegui-la de forma constante e também teria praticado atos de vandalismo contra a residência da mulher.

Diante da situação, a Justiça concedeu medida protetiva em favor da vítima. Mesmo assim, segundo as investigações, o homem descumpriu as determinações judiciais em cinco ocasiões, apesar de estar sob monitoramento por tornozeleira eletrônica, o que elevou o risco à integridade da vítima.

Em razão da reincidência e da gravidade do caso, a prisão preventiva foi decretada no dia 4 de maio. O mandado foi cumprido pelas equipes policiais nesta quarta-feira.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao Cope para os procedimentos legais e deverá passar por audiência de custódia, permanecendo à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil reforça a importância da denúncia em situações de violência contra a mulher e descumprimento de medidas protetivas.







Com informações da SSP