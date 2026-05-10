Emoção marca despedida de guia e estudante mortos em passeio escolar

Este domingo (10) foi marcado por muita emoção e despedidas ao guia de turismo Vinícius Cruz Andrade e à estudante Kimmy Kiara Santos Rodrigues, de 14 anos. Os dois morreram durante um passeio escolar realizado no último sábado (9), na região conhecida como Pilões da Ribeira, em Itabaiana.

O velório de Vinícius aconteceu em um velatório particular, no Centro de Aracaju, e foi marcado por grande comoção de familiares e amigos. Na saída do cortejo, uma música de samba tocou em homenagem ao guia turístico. O sepultamento foi realizado em Nossa Senhora do Socorro.

Já o velório da estudante Kimmy Kiara Santos aconteceu na residência da família, em São Cristóvão. Amigos, familiares e colegas prestaram as últimas homenagens à adolescente. O sepultamento ocorre no cemitério Santa Isabel, em Aracaju.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Kimmy e Vinícius participavam de um passeio escolar no povoado Ribeira. O grupo era formado por 11 alunos, além do guia, uma professora e uma coordenadora, quando todos foram surpreendidos pelo fenômeno conhecido como cabeça d’água, caracterizado pelo aumento repentino do volume do rio.

Ainda de acordo com os bombeiros, o guia percebeu que a adolescente estava sendo arrastada pela correnteza e pulou na tentativa de salvá-la. Os dois foram encontrados ainda no mesmo dia às margens do rio, mas já sem vida.