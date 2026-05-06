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Estudo aponta dificuldade para definir limite entre Aracaju e São Cristóvão

Estudo entregue à Justiça revela dificuldade em localizar marco histórico e propõe novas soluções para definir a divisa

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Estudo aponta dificuldade para definir limite entre Aracaju e São Cristóvão

O Governo de Sergipe entregou à Justiça Federal um estudo técnico sobre a divisa entre os municípios de Aracaju e São Cristóvão. O documento foi protocolado no dia 30 de abril e busca esclarecer onde exatamente termina um município e começa o outro.

A análise conseguiu confirmar dois pontos usados como referência desde 1954: o Riacho Palame e o Mondé da Onça. No entanto, não foi possível localizar o terceiro marco, chamado “Pontal Norte”, que ficava na foz do Rio Vaza-Barris.

Segundo os técnicos, o problema ocorre porque a região mudou muito ao longo do tempo. A ação do mar e dos rios alterou a linha da costa, fazendo com que o ponto original deixasse de existir ou não pudesse mais ser identificado com precisão.

Sem esse marco, não é possível definir os limites exatamente como determina a lei antiga. Por isso, o Governo do Estado sugere novas soluções, como usar referências naturais mais estáveis, realizar mediação na Justiça e até consultar a população das duas cidades por meio de plebiscito.

O estudo foi feito com apoio do IBGE e participação das prefeituras. Agora, a decisão sobre os próximos passos cabe à Justiça Federal. Os municípios terão 30 dias para se manifestar antes de uma possível nova tentativa de acordo.

 
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