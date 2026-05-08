Fogo em loja mobiliza Corpo de Bombeiros no centro de Glória

Um incêndio registrado na madrugada de quinta-feira mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) no município de Nossa Senhora da Glória, no sertão sergipano. O fogo atingiu uma edificação comercial localizada na região central da cidade.

De acordo com o 7º Grupamento de Bombeiros Militar (7º GBM), os militares foram acionados após informações de que uma loja estava em chamas. Assim que chegaram ao local, as equipes iniciaram o combate ao fogo para impedir que o incêndio se espalhasse para imóveis vizinhos.

A ação rápida dos bombeiros conseguiu controlar as chamas e evitar danos ainda maiores na área. Após a contenção do incêndio, os militares realizaram o trabalho de rescaldo, procedimento necessário para eliminar possíveis focos remanescentes e garantir a segurança do local.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A ocorrência resultou apenas em prejuízos materiais no estabelecimento atingido.

As causas do incêndio ainda não foram identificadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a origem do fogo só poderá ser confirmada após a realização de uma perícia técnica, que deverá ser solicitada pelo proprietário do imóvel.

A operação foi coordenada pelo subtenente Soares e contou com a participação do sargento Luiz Fábio, além dos soldados Mailson e Bezerra.