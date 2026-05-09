Homem é investigado por envenenar ex-namorada com sorvete e simular suicídio em Aracaju

A Polícia Civil de Sergipe informou, nesta sexta-feira (8), que um homem identificado como Everton Ferreira de Souza é investigado por envenenar a ex-namorada, Rayanna Helem Santos Bezerra, de 32 anos, para simular um suicídio e encobrir um feminicídio. O caso aconteceu em dezembro do ano passado, no bairro Olaria, em Aracaju.

De acordo com as investigações conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito teria criado uma falsa situação de suicídio conjunto. Segundo o delegado Kássio Viana, Everton afirmou que os dois consumiriam sorvete envenenado para tirar a própria vida, porém apenas o alimento ingerido por Rayanna continha chumbinho.

O exame toxicológico confirmou que a vítima morreu por envenenamento. Já o investigado foi encontrado consciente e sem sinais compatíveis com intoxicação, o que levantou suspeitas durante a apuração policial.

Ainda conforme o delegado, Everton apresentou contradições no depoimento prestado após ser preso temporariamente em março deste ano. As inconsistências foram reforçadas por mensagens encontradas no celular da vítima, que mostraram que o suspeito insistia constantemente na ideia de um suicídio conjunto.

“Nas mensagens, ele incentivava o suicídio o tempo todo. Em determinado momento, ela questiona por que ele não tentava fazê-la desistir, mas ele continuava reforçando a ideia”, detalhou Kássio Viana.

As investigações também apontaram que Rayanna já demonstrava medo do investigado meses antes do crime. Em novembro de 2025, ela chegou a pedir que amigos a acompanhassem, temendo ser morta pelo então companheiro.

Segundo a Polícia Civil, Everton não aceitava o fim do relacionamento e utilizava manipulação emocional para manter a vítima próxima, alegando que iria se matar e usando até o cachorro criado pelo casal como forma de aproximação.

Outro ponto que chamou atenção da polícia foi o tempo que o suspeito permaneceu no quarto com a vítima sem acionar o socorro. Conforme a investigação, ele ficou no local entre aproximadamente 17h, horário estimado da morte, até cerca de 2h da madrugada.

Para a polícia, o caso foi marcado por planejamento e crueldade. “Houve preparação, manipulação psicológica e execução planejada. Trata-se de um feminicídio com requintes de crueldade”, afirmou o delegado.

O DHPP já solicitou a conversão da prisão temporária do investigado em prisão preventiva. O inquérito será encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para adoção das medidas cabíveis. A defesa de Everton Ferreira de Souza não foi localizada.