Um homem investigado por estupro de vulnerável foi preso preventivamente na última quarta-feira (6), em Aracaju, durante uma ação da Polícia Civil de Sergipe. O mandado judicial foi cumprido por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav), no âmbito da Operação Caminhos Seguros.

Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, a investigação teve início em janeiro deste ano, após o caso chegar ao conhecimento da unidade especializada. Segundo o delegado Fábio Santana, as apurações indicaram que o suspeito, tio da vítima, entrou no quarto da adolescente e praticou atos libidinosos.

Ainda de acordo com a investigação, o homem também teria gravado o crime. Com base nas provas reunidas ao longo da investigação, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito.

O homem foi localizado e preso no local onde trabalhava. Após a detenção, ele passou por audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforçou que denúncias sobre crimes podem ser feitas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo das informações é garantido.









Com informações da SSP