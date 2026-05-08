Itabaiana ganha destaque com projeto de robótica artística do Colégio Murilo Braga

A tecnologia tem se tornado uma importante aliada da inclusão educacional no Colégio Estadual Murilo Braga, em Itabaiana. Um projeto de robótica artística desenvolvido na Sala de Recursos da unidade escolar vem estimulando a criatividade, o aprendizado prático e a participação ativa de estudantes com deficiência por meio de atividades adaptadas e colaborativas.

A iniciativa ganhou visibilidade após uma equipe da escola ser selecionada para participar do Educkathon, competição de programação que acontece em Aracaju nos dias 20 e 21 de maio. O projeto foi idealizado pelo professor Alysson Santos, com o objetivo de criar novas estratégias de ensino capazes de envolver os alunos de forma mais dinâmica e acessível.

Durante as atividades, os estudantes trabalham com programação básica, montagem de protótipos e utilização de kits de robótica educacional. A proposta busca desenvolver habilidades como raciocínio lógico, criatividade, autonomia e trabalho em equipe, sempre respeitando as necessidades específicas de cada participante.

Segundo o professor Alysson Santos, o projeto ultrapassa os limites da tecnologia e contribui diretamente para o fortalecimento da inclusão no ambiente escolar. De acordo com ele, a robótica permite que os estudantes se reconheçam como protagonistas do próprio aprendizado e percebam que são capazes de criar soluções para situações do cotidiano.

Um dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos foi inspirado na música “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga. A estudante Maria da Conceição explicou que a proposta aborda os impactos da seca no sertão nordestino e busca valorizar a cultura regional ao mesmo tempo em que promove conscientização social.

A metodologia aplicada no projeto prioriza a experimentação e a construção coletiva do conhecimento. Além do desenvolvimento pedagógico, a iniciativa também tem contribuído para o fortalecimento da autoestima dos estudantes e ampliado as oportunidades de participação em espaços ligados à inovação e à tecnologia.

Para o professor Alysson Santos, a seleção da equipe para o Educkathon representa o reconhecimento do potencial dos alunos e reforça a importância da educação inclusiva associada à criatividade e à inovação tecnológica.