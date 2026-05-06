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Itabaiana: Moradores cobram recapeamento de rua no Bairro Miguel Teles

Uma das situações mais críticas acontece na via lateral da Creche Maria Eunice de Góis, onde pais, alunos e moradores reclamam

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Moradores de Itabaiana têm enfrentado dificuldades para transitar por ruas que sofreram danos após o período chuvoso e ainda não receberam recapeamento asfáltico. Uma das situações mais críticas acontece na via lateral da Creche Maria Eunice de Góis, onde pais, alunos e moradores reclamam das condições da estrada.

Segundo relatos da comunidade, em dias de chuva a rua fica praticamente intransitável, dificultando o acesso de veículos e pedestres. O problema afeta principalmente pais e mães que precisam levar as crianças diariamente para a unidade educacional.

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