Justiça condena Estado e Prefeitura de Aracaju por abordagem errada durante o Pré-Caju 2023

A Justiça de Sergipe condenou o Governo do Estado e a Prefeitura de Aracaju a indenizarem a auxiliar administrativa Gildeane Taislaine Santos, conhecida como Thais Santos, após ela ser confundida duas vezes com uma foragida da Justiça durante o Pré-Caju 2023.

A decisão foi assinada nesta sexta-feira (8) pela 12ª Vara Cível de Aracaju. Segundo a sentença, o Estado deverá pagar R$ 80 mil e o município R$ 40 mil, totalizando R$ 120 mil em indenização. Ainda cabe recurso.

De acordo com o processo, as abordagens ocorreram após um sistema de reconhecimento facial identificar Thais, de forma equivocada, como uma pessoa procurada pela Justiça.

Segundo o advogado da vítima, Edmilson Júnior, na primeira abordagem policiais civis verificaram que ela não era a suspeita e a liberaram. No entanto, minutos depois, ela voltou a ser abordada, desta vez por policiais militares.

Em entrevista à TV Atalaia, Thais relatou que a segunda abordagem aconteceu enquanto acompanhava um bloco carnavalesco próximo a uma viatura da Polícia Militar.

“Na segunda abordagem, eu estava acompanhando um bloco ao lado da viatura. Nesse momento, os policiais me abordaram, seguraram meus braços para trás com força, pegaram meu celular e chegaram a jogar no chão o copo que eu estava segurando”, afirmou.

Ela também disse ter sido tratada de forma agressiva durante a ação policial. “Do mesmo jeito que eles fazem com os bandidos, fizeram comigo”, declarou.

Até o momento, o Governo de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju não se pronunciaram sobre a decisão judicial.