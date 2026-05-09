Macambira recebe mais de R$ 4 milhões em investimentos do Governo de Sergipe

O governador Fábio Mitidieri participou nesta sexta-feira (8) da 72ª edição do programa “Sergipe é aqui”, realizada no município de Macambira. A ação aconteceu no Centro de Excelência Marcolino Cruz Santos e reuniu mais de 160 serviços gratuitos oferecidos à população, além do anúncio de novos investimentos para a cidade.

Durante a passagem pelo município, o governador autorizou obras de infraestrutura urbana que somam cerca de R$ 4,2 milhões. Entre as ações previstas estão serviços de pavimentação asfáltica e granítica em ruas da sede do município, totalizando aproximadamente 25 mil metros quadrados de vias.

Segundo o governo estadual, o objetivo é melhorar a mobilidade urbana e as condições de tráfego para moradores e motoristas. Do total anunciado, serão executados 10 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica e 15 mil metros quadrados de calçamento em paralelepípedo.

De acordo com o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, as ruas que receberão as obras já foram definidas e os serviços devem começar nos próximos meses.

Além das obras viárias, o governador também informou que a gestão estadual avalia a possibilidade de reforma e modernização do mercado municipal de Macambira. A proposta ainda depende da apresentação de um projeto por parte da administração municipal.