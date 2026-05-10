Pilões da Ribeira: Tromba d’água mata guia e estudante em Itabaiana

Um passeio escolar realizado na manhã deste sábado (9) terminou em tragédia na região da Cachoeira Pilões da Ribeira, em Itabaiana, no agreste sergipano. O guia de turismo Vinicius Cruz Andrade, de 41 anos, e a adolescente Kimmy Kiara Santos Rodrigues, de 14 anos, morreram após serem atingidos por uma tromba d’água durante uma trilha com estudantes.

Vinicius acompanhava um grupo de alunos do 9º ano do Colégio Elshaday, localizado no bairro Eduardo Gomes, em São Cristóvão, durante uma atividade recreativa na região das cachoeiras. Além das duas vítimas fatais, outras quatro pessoas foram socorridas com vida pelas equipes de resgate. Entre elas, uma adolescente de 14 anos que foi encontrada presa a um tronco de árvore em uma área de difícil acesso.

Além de atuar como guia de turismo, Vinicius também trabalhava com transporte escolar e era conhecido nas redes sociais por compartilhar conteúdos sobre trilhas, natureza e atividades ao ar livre.

Horas antes do acidente, o guia havia publicado um vídeo nas redes sociais falando sobre as atividades previstas com os alunos.

“Bom dia, bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Sabadouuu… mas por aqui também é dia de trabalho, viu? Vamos que vamos! Hoje é dia de trilha! …de aproximadamente 4 km — 2 km indo e 2 km voltando. Um momento de conexão com a natureza, aprendizado e muita energia boa”, disse Vinicius no vídeo.