Suspeito de integrar facção criminosa da Bahia é preso em São Cristóvão

Um homem de 38 anos, conhecido como “Galinha”, foi preso na noite desta sexta-feira (8), no Centro de São Cristóvão, durante uma operação da Polícia Civil de Sergipe. Ele é investigado pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva foi cumprido por equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol).

As investigações são conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil da Bahia e tiveram início em 2023. Segundo a apuração, o suspeito integrava uma facção criminosa com atuação em Salvador, principalmente na região conhecida como Planeta dos Macacos.

Ainda conforme a polícia, ele e outros 12 investigados já foram indiciados e respondem judicialmente pelos crimes investigados.

O histórico criminal do suspeito inclui uma prisão em flagrante registrada em 2016, durante uma festa em Salvador, quando ele foi encontrado com porções de maconha, cocaína e crack.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Cope, onde permanece à disposição da Justiça e aguarda audiência de custódia.