Suspeito de quatro tentativas de homicídio em Aracaju é preso na Bahia

Um homem investigado por quatro tentativas de homicídio no bairro Santa Maria, em Aracaju, foi preso na última quinta-feira (7) durante uma operação realizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O suspeito foi localizado no estado da Bahia após ações de inteligência e diligências conduzidas pela Polícia Civil de Sergipe.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu no dia 2 de fevereiro deste ano. Na ocasião, o investigado teria efetuado disparos de arma de fogo contra quatro pessoas. As vítimas foram socorridas e sobreviveram ao atentado.

Após o crime, o DHPP intensificou as investigações para identificar o paradeiro do suspeito e reunir provas que contribuíssem para o esclarecimento do caso. Com o avanço das apurações, a Justiça de Sergipe expediu um mandado de prisão temporária contra o homem por tentativa de homicídio.

Ainda segundo a polícia, durante a abordagem realizada em território baiano, o investigado também foi encontrado com uma arma de fogo. Diante da situação, foram adotadas as medidas legais cabíveis.

O suspeito permanece custodiado na Bahia e está à disposição das Justiças dos estados de Sergipe e da Bahia.









Com informações da SSP