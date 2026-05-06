TRE-SE mantém retirada de conteúdo e multa por uso indevido de IA

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) decidiu, por unanimidade, nesta terça-feira (5), manter a remoção de um conteúdo divulgado sem a devida identificação do uso de inteligência artificial, além da aplicação de multa de R$ 5 mil a Rodrigo Santana Valadares, apontado como responsável pela publicação.

A decisão confirmou entendimento anterior do colegiado sobre a irregularidade da veiculação. O relator do caso, juiz Leonardo Souza Santana Almeida, destacou que a questão não envolve o teor da mensagem, mas sim a forma como o material foi apresentado ao público, sem transparência quanto ao uso de tecnologia de IA.

Durante o julgamento, a defesa alegou que a publicação estaria protegida pela liberdade de expressão. O argumento, no entanto, foi rejeitado pelos magistrados, que entenderam que a decisão não restringe o conteúdo da manifestação, mas garante o cumprimento das normas eleitorais sobre transparência digital.

A legislação eleitoral, por meio da Resolução nº 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estabelece que conteúdos produzidos ou manipulados por inteligência artificial devem ser identificados de forma clara e acessível ao público, especialmente em propaganda eleitoral.

Com a decisão, o TRE-SE manteve a determinação de retirada do material e a penalidade aplicada em primeira instância.

O julgamento contou com a participação da presidente do TRE-SE em exercício, desembargadora Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade; da vice-presidente em exercício, desembargadora Simone de Oliveira Fraga; além dos juízes membros Tiago José Brasileiro Franco, Breno Bergson Santos, Gustavo Adolfo Plech Pereira, Aurélio Belém do Espírito Santo e o relator Leonardo Souza Santana Almeida. Representou o Ministério Público Eleitoral o procurador José Rômulo Silva Almeida.











Com informações do TRE-SE