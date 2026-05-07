Confiança x Fortaleza ao vivo | Onde assistir, horário e escalações – Copa do NE
O duelo será disputado em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, a vaga para a semifinal será decidida nos pênaltis.
Confiança e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30, na Arena Batistão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2026. O duelo será disputado em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, a vaga para a semifinal será decidida nos pênaltis.
O Confiança chega para o confronto após garantir a liderança do Grupo B da competição. Apesar da sequência recente sem vitórias, o Dragão aposta na força dentro de casa para avançar no Nordestão.
Já o Fortaleza vive um bom momento na temporada. O Leão do Pici vem embalado após vencer o Sport e o Goiás, chegando motivado para a decisão em Aracaju.
Onde assistir Confiança x Fortaleza ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pela SportNet. você pode assistir pela ITTV, não é assinante? acesse e confira os planos: Ittv
Jogo: Confiança x Fortaleza
Competição: Copa do Nordeste
Data: Quinta-feira
Horário: 19h30
Local: Arena Batistão
Provável escalação do Confiança
O técnico Cláudio Caçapa deve manter a base da equipe titular.
Provável time:
Rafael Pascoal; Weriton (Valdir Júnior), Lucas Cunha, Ícaro e Marcelo (Kelvyn); Renilson, Lorran (Gabriel Zeca) e PK; Danielzinho, Iago e João Pedro.
Desfalques: Breyner Camilo e Guilherme Nunes.
Provável escalação do Fortaleza
O técnico Thiago Carpini deve promover o retorno de Luiz Fernando ao time titular.
Provável time:
Vinícius Silvestre; Brítez, Kauã Rocha, Lucas Gazal; Mailton, Pierre, Ryan, Pochettino e Mucuri; Luiz Fernando e Miritello.
Desfalques: Bruninho, Crispim, Cardona, Fuentes e João Ricardo.
A expectativa é de um grande público no Batistão para um confronto decisivo que vale vaga na semifinal da Copa do Nordeste.