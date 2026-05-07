Confiança x Fortaleza ao vivo | Onde assistir, horário e escalações – Copa do NE

Confiança e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30, na Arena Batistão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2026. O duelo será disputado em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, a vaga para a semifinal será decidida nos pênaltis.

O Confiança chega para o confronto após garantir a liderança do Grupo B da competição. Apesar da sequência recente sem vitórias, o Dragão aposta na força dentro de casa para avançar no Nordestão.

Já o Fortaleza vive um bom momento na temporada. O Leão do Pici vem embalado após vencer o Sport e o Goiás, chegando motivado para a decisão em Aracaju.

Onde assistir Confiança x Fortaleza ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela SportNet. você pode assistir pela ITTV, não é assinante? acesse e confira os planos: Ittv

Jogo: Confiança x Fortaleza

Competição: Copa do Nordeste

Data: Quinta-feira

Horário: 19h30

Local: Arena Batistão

Provável escalação do Confiança

O técnico Cláudio Caçapa deve manter a base da equipe titular.

Provável time:

Rafael Pascoal; Weriton (Valdir Júnior), Lucas Cunha, Ícaro e Marcelo (Kelvyn); Renilson, Lorran (Gabriel Zeca) e PK; Danielzinho, Iago e João Pedro.

Desfalques: Breyner Camilo e Guilherme Nunes.

Provável escalação do Fortaleza

O técnico Thiago Carpini deve promover o retorno de Luiz Fernando ao time titular.

Provável time:

Vinícius Silvestre; Brítez, Kauã Rocha, Lucas Gazal; Mailton, Pierre, Ryan, Pochettino e Mucuri; Luiz Fernando e Miritello.

Desfalques: Bruninho, Crispim, Cardona, Fuentes e João Ricardo.

A expectativa é de um grande público no Batistão para um confronto decisivo que vale vaga na semifinal da Copa do Nordeste.