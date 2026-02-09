Portal ITnet

Portal
Verão Sergipe 2026 agita a Caueira com dois dias de festa e oito atrações musicais
Ex-companheiro é denunciado por ameaças a estudante em Aracaju; registro foi feito de forma online
Operação conjunta termina com suspeito morto e apreensão de drogas em Lagarto
Secretário de Governo de Itumbiara mata os dois filhos e tira a própria vida; caso gera comoção no município
Guarany x Falcon | AO VIVO | Campeonato Sergipano – 8ª Rodada
Oitava Rodada Decisiva! Sergipe x Gloriense, Contas e Arbitragem | Arena It Net
Criança de 6 anos foge de assassino que cometeu triplo homicídio em Aracaju | 09/02/2026
Secretário de Governo de Itumbiara mata os dois filhos e tira a própria vida; caso gera comoção no município
Governo de Sergipe inaugura obras da PM e Bombeiros em Itabaiana nesta quinta-feira (12)
Moradora relata dificuldades para sair de casa devido ao estacionamento de caminhões no centro de Itabaiana
Itabaianense conhecido como “Queijinho” morre após atropelamento na BR-235
Morre Dona Mércia, ex-vice-prefeita de Frei Paulo
Desportiva Aracaju perde para o Lagarto e está rebaixada no Sergipão 2026
Falcon vence Guarany por 1 a 0 e sai da zona de rebaixamento do Sergipão 2026
No duelo de tricolores, Itabaiana vence América fora de casa por 3 a 0
Confiança vence de virada e empurra Dorense para zona de rebaixamento do Sergipano 2026
Penúltima rodada da primeira fase do Sergipano começa hoje com transmissão exclusiva da ITTV
Ex-companheiro é denunciado por ameaças a estudante em Aracaju; registro foi feito de forma online
Operação conjunta termina com suspeito morto e apreensão de drogas em Lagarto
Homem é colocado em porta-malas durante assalto em Riachuelo; suspeitos abandonam carro em Itabaiana e fogem de moto
Operação da FICCO prende suspeitos de tráfico interestadual e apreende 50 kg de maconha em Sergipe
Mulher é presa em Nossa Senhora do Socorro por estupro de vulnerável
Bastidores da política no Sealba Show 2026! | Segunda-feira | 09/02/2026
Bareta Tv - Sergipe em Alerta: Triplo homicídio e operações policiais
