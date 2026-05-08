Fies 2026: MEC divulga resultado e inicia prazo para validação das inscrições

Os estudantes pré-selecionados para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referentes ao primeiro semestre de 2026, já podem realizar a validação das informações fornecidas durante a inscrição. O procedimento começou nesta sexta-feira (8) e segue até a próxima segunda-feira (11).

Para concluir essa etapa, os candidatos devem comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição privada de ensino superior para a qual foram selecionados. A entrega da documentação exigida poderá ser feita de forma física ou digital, conforme as regras definidas por cada faculdade.

O resultado da pré-seleção foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quinta-feira (7) e pode ser consultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, mediante login com a conta Gov.br.

O Fies é destinado ao financiamento de cursos presenciais em instituições privadas de ensino superior avaliadas positivamente pelo MEC. O programa prioriza estudantes que ainda não concluíram a graduação e que não tenham sido beneficiados anteriormente pelo financiamento estudantil.

Após a validação das informações junto à faculdade, os dados ainda passarão por análise do agente financeiro responsável pelo contrato. Segundo o edital, essa etapa deve ser concluída em até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil após a validação na instituição de ensino.

No caso dos candidatos selecionados pelo Fies Social, voltado para estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, não será necessária a comprovação de renda junto à CPSA. Ainda assim, eles deverão comparecer à instituição para validar as demais informações dentro do mesmo prazo.

Os candidatos que não foram convocados na chamada única serão automaticamente incluídos na lista de espera. As convocações ocorrerão entre os dias 15 e 29 de maio, seguindo a ordem decrescente das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e os critérios de prioridade estabelecidos pelo programa.

Atualmente, o Fies realiza dois processos seletivos regulares por ano, além das seleções para vagas remanescentes. Em caso de dúvidas, os estudantes podem entrar em contato com o Ministério da Educação pelo telefone 0800-616161.









Com informações da Agência Brasil