Homem investigado por tráfico e extorsão morre após troca de tiros com policiais em Propriá

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e o Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI) foi realizada nessa quarta-feira (6), em Propriá, com o objetivo de combater crimes de tráfico de drogas e extorsão na região. A ação terminou com a apreensão de arma de fogo e entorpecentes, além da morte de um suspeito após confronto com as equipes policiais.

De acordo com informações divulgadas pelas forças de segurança, as diligências começaram no início da tarde, quando os policiais identificaram um homem circulando em uma motocicleta portando armas e drogas. Durante a tentativa de abordagem, o suspeito teria desobedecido à ordem de parada e efetuado disparos de arma de fogo contra os agentes.

Houve troca de tiros e o investigado foi atingido. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Com o suspeito, os policiais apreenderam uma arma de fogo e porções de maconha.

Segundo as investigações conduzidas pela Delegacia Regional, o homem era apontado como responsável por diversos crimes na localidade, entre eles ameaças armadas, invasões de domicílio e práticas de extorsão.

Ainda conforme a polícia, o suspeito também utilizava cartões bancários e benefícios sociais das vítimas como forma de cobrança de dívidas, retendo os documentos para forçar pagamentos.

Todo o material apreendido durante a operação foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.









Com informações da SSP