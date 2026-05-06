Itabaiana anuncia Marcelo Chamusca como novo treinador

O Itabaiana anunciou oficialmente a contratação do técnico Marcelo Chamusca para comandar a equipe na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O treinador chega ao Tricolor da Serra com a missão de fortalecer o elenco e buscar uma reação na competição nacional.

Aos 59 anos, Chamusca acumula ampla experiência no futebol brasileiro, com passagens por clubes tradicionais como Botafogo, Fortaleza, Ceará, Vitória, Ponte Preta, Guarani, Atlético Goianiense, Cuiabá, CRB, Paysandu e Náutico. O treinador também teve experiência internacional no futebol da Arábia Saudita.

Entre os principais títulos da carreira, Marcelo Chamusca conquistou a Copa Verde de 2019 com o Cuiabá, além do bicampeonato cearense — pelo Fortaleza em 2015 e pelo Ceará em 2018 — e o Campeonato Paraense de 2017 com o Paysandu.

O novo comandante tricolor também possui histórico de acessos importantes no futebol brasileiro. Entre os destaques estão as campanhas que levaram o Salgueiro da Série D para a Série C em 2013, o Guarani da Série C para a Série B em 2016 e o Ceará da Série B para a Série A em 2017.

Marcelo Chamusca desembarca em Itabaiana acompanhado do auxiliar técnico Bruno Almada. A dupla chega à cidade nesta quarta-feira (06) e inicia os trabalhos com o elenco já nesta quinta-feira (07).

A expectativa da torcida é de que a experiência do treinador possa ajudar o Itabaiana na sequência da Série C e fortalecer o projeto do clube na competição nacional.